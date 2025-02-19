İstanbul Eyüpsultan'da çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Yollarda da çatlaklar oluştu. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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#İstanbul
#Eyüpsultan
#Esentepe Mahallesi
Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Yollarda da çatlaklar oluştu. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
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