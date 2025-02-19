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İstanbul Eyüpsultan'da çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

İstanbul Eyüpsultan'da çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi

11:0019/02/2025, Çarşamba
DHA
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Eyüpsultan Esentepe Mahallesi'nde inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 4 bina tahliye edildi. Yollarda da çatlaklar oluştu. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

#İstanbul
#Eyüpsultan
#Esentepe Mahallesi

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