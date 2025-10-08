Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün başlayan yağmur, bu sabah da etkisini göstermeye devam etti. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83 olarak ölçüldü.

1 /5 Sabahın ilk ışıklarında işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

2 /5 Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.



3 /5

İBB verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 51, Anadolu Yakası’nda yüzde 83 olarak ölçüldü.

4 /5 Yağışların gün boyu aralıklarla etkili olabileceği öğrenildi.