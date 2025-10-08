Yeni Şafak
İstanbul güne yağmurla başladı: Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

İstanbul güne yağmurla başladı: Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı

08:568/10/2025, Çarşamba
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün başlayan yağmur, bu sabah da etkisini göstermeye devam etti. Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83 olarak ölçüldü.

Sabahın ilk ışıklarında işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar, şemsiyeleriyle yürürken hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

 Yağış nedeniyle otobüs duraklarında yoğunluk oluşurken, trafikte de yer yer aksamalar meydana geldi.



İBB verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 51, Anadolu Yakası’nda yüzde 83 olarak ölçüldü.

Yağışların gün boyu aralıklarla etkili olabileceği öğrenildi.

