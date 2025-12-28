Yeni Şafak
İstanbul İl Emniyet Müdürü Yıldız yılbaşı için alınan tedbirleri denetledi

08:3328/12/2025, Pazar
DHA
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yılbaşı öncesi alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlere katıldı. Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzurudur anlayışıyla, yeni bir yılın arifesinde bu akşam da Beyoğlu ve Şişli ilçelerimizde tüm birimlerimizle sahadayız" dedi.

Yılbaşı öncesi İstanbul genelinde artırılan güvenlik önlemleri kapsamında, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen polis denetimlerini yerinde takip etti. Yıldız, denetimler sırasında görevli personelle bir araya gelerek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.



Denetimlerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, İstanbul’da suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz sürdüğünü belirterek, “İstanbul’un huzuru Türkiye’nin huzurudur anlayışıyla, yeni bir yılın arifesinde bu akşam da Beyoğlu ve Şişli ilçelerimizde tüm birimlerimizle sahadayız. Bu kararlılıkla zehir tacirlerine, şehir eşkıyalarına 7/24 mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadele sadece bugüne yönelik değil, yarınlarımızın güvenliği ve huzuru için yürüttüğümüz bir mücadeledir. İstanbul’umuzun yalnızca Beyoğlu’nda değil, tüm sokaklarında, caddelerinde ve her köşesinde uygulamalarımız devam ediyor" diye konuştu.



Yıldız, denetimlere destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, “Yeni yılın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için bütün personelimizle 7/24 görev başındayız. Son olarak şunu söylemek isterim; bu şehir bizim şehrimiz, biz İstanbul'un emniyetiyiz" ifadelerini kullandı.

