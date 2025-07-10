İstanbul'da 86 metrelik viyadükten paraşütle atladılar: Galata Kulesi'nden atlamadan önce bu köprüde pratik yaptım

"Güvenli bir şekilde atladık"





Bu atlayış için İzmir'den gelen Mert Güngörmüş isimli sporcu, "Yaklaşık 10 yıldır base jump yapıyorum. Türkiye'nin farklı bölgelerinde daha önce çeşitli atlayışlar gerçekleştirdim. Bugün de arkadaşlarımla birlikte Arnavutköy'deki bu viyadükten atlayış yapmak istedik. Burası yaklaşık 86 metre yüksekliğinde. Aslında şehir içinde bu kadar yüksek bir yapıda atlayış yapmak biraz daha zor oluyor. Çünkü hem çevre faktörleri hem de rüzgar, trafik gibi unsurlar daha fazla dikkat gerektiriyor. Ama hazırlığımızı yaptık, ekipmanlarımızı kontrol ettik, güvenli şekilde atladık. Benim için güzel bir deneyim oldu. Hem de Türkiye'de bu spora olan ilgiyi göstermek istedik" diye konuştu.