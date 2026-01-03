Yeni Şafak
İstanbul’da lodos etkili oluyor: Fatih ve Zeytinburnu’nda dev dalgalar

11:063/01/2026, Cumartesi
IHA
İstanbul’da etkili olan soğuk ve yağışlı hava yerini lodosa bıraktı. Fatih ve Zeytinburnu sahilinde dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

İstanbul’u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.




Fatih ve Zeytinburnu sahilinde etkili olan lodos nedeniyle zaman zaman kıyılarda dalgalar oluştu.

