İstanbul'da Narkokapan-2 operasyonun detayları ortaya çıktı: 'Siyah nokta'dan tespit edildi

Sergide operasyonla ilgili bilgi veren İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, "Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz iki ayrı operasyonda, bir adreste toplam 95 kilo 500 gram metamfetamin, 73 kilo 760 gram kokain ve 1 milyon 16 bin 400 sentetik hap ele geçirilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, zehirle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İstanbul sokaklarında uyuşturucu ticaretine asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin gücü, kadife eldiven içinde bir çelik yumruk gibi zehir tacirlerinin karşısında duracak. Tabii ki İstanbul halkımızın desteği bizim için çok değerli. Halkımızın desteğiyle bu mücadeleyi daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul için sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.