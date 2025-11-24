İstanbul'da yağışın etkisi ile trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde etkili olan yağışla birlikte trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.
İstanbullular haftanın ilk mesai gününe yağışla başladı. Boğaz bölgesindeki bazı ilçelerde etkili olan yağış, trafiğin oluşmasına yol açtı.
Sürücüler trafikte güçlükle ilerlerken, Taksim Meydanı'nda iş yerlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı.
İBB trafik haritasına göre saat 08.15 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.