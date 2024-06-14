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İstanbul'u boşaltıyorlar: Bolu'daki bayram trafiği böyle görüntülendi

10:52 - 14/06/2024 vendredi
IHA

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminde, Ankara yönüne doğru memleketlerine gitmek isteyen tatilciler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Ankara istikametinde memleketlerine gitmek isteyen tatilciler sebebiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek için sabah saatlerinden itibaren yola çıkan tatilciler, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Ankara istikameti Bolu Dağı geçişlerinde trafik yoğunluğuna sebep oluyor.

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Tatilcilerin sorunsuz yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri; sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. 

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Ayrıca Bolu Dağı viyadüklerinde arıza yapan küçük ve büyük araçlar nedeniyle bölgede trafik zaman zaman aksıyor. 

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Yoğun trafiğin cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

#Bolu
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