İstanbul Anadolu Yakası’nda 15 Aralık 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 10 ilçede elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 15 Aralık AYEDAŞ’ın kesinti programı...
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık 2025’e ilişkin planlı elektrik kesintisi programını yayımladı. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. İşte 15 Aralık tarihli elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler...
Ataşehir
15.12.2025 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Gül, Cem, Nadirbey, Atlas, Usta, Kemal Paşa, Dilek, Tepe, Mehtap, Enderbey, İsmail Cem, Şahinbey, Gülbeyaz, Ortabayır.
Beykoz
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Nebil Çıkmazı, Kuz Dere Çıkmazı, Paşamandıra, Samyeli Çıkmazı, Mucize.
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: 34., Türkeri, 6, 2, 35
Kadıköy
15.12.2025 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Küçükağa, Kazım Özalp, Ülkü
15.12.2025 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Nurettin Ali Berkol, Selin
Kartal
15.12.2025 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Gökırmak, Adnan Kahveci, Aysel, Rüstemağa, Çınaraltı, Fethi, Dekor, Turna, Ulubatlı, Çınarlı.
Kartal
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Filiz, Çiğdem, Emirhan, Baki, Acısu, Moral, Fesleğen, Gülkurusu, Yadigar, Süsnarı, İncirağacı, Demet, Çamözü, Kırlangıç, Dutağacı, Hanımeli, Beşikçi, Yalı, Aslan, Morsümbül, İğdeağacı, Yıldız, Lale, Şahlan, Bilgehan, Balamir, Demirkapı, Samandıra, Ezel, Zenbil, Akdut, Akış, Nis, Sağlam, Seven, Birsen, Mühürdar, Şan, Selma Akay, Pelit, Dereüstü, Mahmut Kemal İnan, Veysel, Papirüs.
15.12.2025 10:01 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Şahlan, Yıldız, Aslan, Balamir, Şan, Demirkapı, Çiğdem, Ezel, Zenbil, Akdut, Akış, Mühürdar, Nis, Sağlam, Seven, Selma Akay, Pelit, Papirüs.
Maltepe
15.12.2025 09:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Barbaros Hayrettin, Kültür, Mektep.
15.12.2025 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey.
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Tahsinbey.
Maltepe
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Kahveci, Eren, Tahsinbey, Beyhan.
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Rezzan Has.
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Tahsinbey.
15.12.2025 10:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey.
Pendik
15.12.2025 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Safa, Çağlar, Çağlayan, İlker, Yakacık, Dağçileği, Serhat.
15.12.2025 10:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Bahattin Veled, Uyumlu, Karadeniz, Barla.
15.12.2025 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Karadeniz, Akdeniz, Eğrikapı, Bahattin Veled, Uyumlu, E-5 Yan Yolu.
15.12.2025 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Tecer Dağı, Sefahat, Bahattin Veled, Üçtaş, Çömlek, Samyeli.
15.12.2025 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Dedepaşa.
Sancaktepe
15.12.2025 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Uyanık, Şahin, Susam.
15.12.2025 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Fetih, Kazım Karabekir, Uyanık, Çiğdemlik.
15.12.2025 09:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Yakacık, Fetih, Uyanık, Yamaç, Geylani.
15.12.2025 10:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Aşık Veysel, Ovacık, Keklik.
15.12.2025 13:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Fener, Can, Atatürk, Eylül, Aras, Uysal.
Sultanbeyli
15.12.2025 09:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Öncü, Unkapanı, Ferdi, Ersin, Didem, Sohbet, Akyazı, Hayırlı, Cuma.
15.12.2025 09:30 - 16:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Mescidi Aksa, Antalya, Ünlü, Mızrak, Devran, Hacerül Esved, Sevecen, Evner Ergun, Tekirdağ, Aşure, Beşer, Darlık, Neşir, Tekkan, Ünal, Bayraktar, Ahmediye, Millet, Seda, Karahisar, Taşkent, Zübeyde Hanım, Karagül, Toros, Abdulkadir Udeh, Pırlanta, Ülkü, Hancı, Orhan Gazi, Kaleli, Kırıkhan, Gebze, İklim, Settar, Sure, Alucra, Kuğulu.
15.12.2025 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Sebil, Mutlu, Kuran Kursu, Tufan, Abdullah, Kamber, Sanem, İtaat, Trabzon, Güldede, Şehadet, Karatepe, Leyla, Şalgamlı.
15.12.2025 12:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Güldede, Leyla, Kuran Kursu.
Şile
15.12.2025 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Karabeyli, Hamarat.
15.12.2025 09:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Hisar, Festival, Mahmut Dere, Derin Derya, Kuşkonmaz, Plajlı Yol, Zühre, Çobankızı, Haşmet, Erişim, Evim, Kırsal, Kınalıtaş, Hoş, Sarıçiçek, Dinçer, Emsal, Akçakese, Emir, İmrenli, Güneştepe.
15.12.2025 10:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Hisar, Festival, Mahmut Dere, Derin Derya, Kuşkonmaz, Plajlı Yol, Zühre, Çobankızı, Haşmet, Erişim, Evim, Kırsal, Kınalıtaş, Hoş, Sarıçiçek, Dinçer, Emsal, Akçakese, Emir, İmrenli, Güneştepe.
Ümraniye
15.12.2025 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Şehit Burak Kurtuluş, Kenevir.
15.12.2025 10:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Temmuz, Halk, Sevecen, Çayırönü, Aksu, Nisan, Mayıs, Şehit Ahmet Üvenç, İmece, Şubat, Mart, Asker, Atatürk, Cem, Anıl.
15.12.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kırgülü, Kumtaneleri, Yeşil, Koca Sinan, Sütçü İmam, Çalıbaba, Yayla, Sütçü, Zafer, Doğa, Dolmabahçe, Marmara, Birlik, Bahadır, Değirmen, Serdar, Erciyes, Köşk, Çise, Sabah, Saray.
15.12.2025 16:30 - 19:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Selsebil, Aslan, Şirin, Gür, Balhan, Nato Yolu, Acısu, Adatepe, Alemdağ, Soğukpınar, Alev, Bedesten, Ermiş, Mazlum, Çayırlı, Belde, Sazlı, Ateşpare, Yeşilçay, Şenel, Bulut, Kadife, Ziyade, Sur, Çayırönü, Şehit Ahmet Üvenç, Ocak, Vefakar, Asker, İdeal, Engin, Ateş, Gülistan, Ulus, Hikmet.
15.12.2025 13:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Yonca, Kıbrıs, Nazar, Eda, Kıdem, Bağlaraltı.