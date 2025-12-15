İstanbul Anadolu Yakası’nda 15 Aralık 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 10 ilçede elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 15 Aralık AYEDAŞ’ın kesinti programı...

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık 2025'e ilişkin planlı elektrik kesintisi programını yayımladı. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. İşte 15 Aralık tarihli elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler...

Ataşehir 15.12.2025 10:00 - 17:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Gül, Cem, Nadirbey, Atlas, Usta, Kemal Paşa, Dilek, Tepe, Mehtap, Enderbey, İsmail Cem, Şahinbey, Gülbeyaz, Ortabayır.



Beykoz 15.12.2025 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Nebil Çıkmazı, Kuz Dere Çıkmazı, Paşamandıra, Samyeli Çıkmazı, Mucize. 15.12.2025 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: 34., Türkeri, 6, 2, 35

Kadıköy 15.12.2025 09:30 - 14:30 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Küçükağa, Kazım Özalp, Ülkü 15.12.2025 15:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Nurettin Ali Berkol, Selin

Kartal 15.12.2025 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Gökırmak, Adnan Kahveci, Aysel, Rüstemağa, Çınaraltı, Fethi, Dekor, Turna, Ulubatlı, Çınarlı.



Kartal 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Filiz, Çiğdem, Emirhan, Baki, Acısu, Moral, Fesleğen, Gülkurusu, Yadigar, Süsnarı, İncirağacı, Demet, Çamözü, Kırlangıç, Dutağacı, Hanımeli, Beşikçi, Yalı, Aslan, Morsümbül, İğdeağacı, Yıldız, Lale, Şahlan, Bilgehan, Balamir, Demirkapı, Samandıra, Ezel, Zenbil, Akdut, Akış, Nis, Sağlam, Seven, Birsen, Mühürdar, Şan, Selma Akay, Pelit, Dereüstü, Mahmut Kemal İnan, Veysel, Papirüs. 15.12.2025 10:01 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Şahlan, Yıldız, Aslan, Balamir, Şan, Demirkapı, Çiğdem, Ezel, Zenbil, Akdut, Akış, Mühürdar, Nis, Sağlam, Seven, Selma Akay, Pelit, Papirüs.

Maltepe 15.12.2025 09:30 - 14:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Barbaros Hayrettin, Kültür, Mektep. 15.12.2025 09:30 - 13:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey. 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Tahsinbey.

Maltepe 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Kahveci, Eren, Tahsinbey, Beyhan. 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Rezzan Has. 15.12.2025 10:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Tahsinbey. 15.12.2025 10:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey.

Pendik 15.12.2025 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Safa, Çağlar, Çağlayan, İlker, Yakacık, Dağçileği, Serhat. 15.12.2025 10:00 - 13:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Bahattin Veled, Uyumlu, Karadeniz, Barla. 15.12.2025 10:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Karadeniz, Akdeniz, Eğrikapı, Bahattin Veled, Uyumlu, E-5 Yan Yolu. 15.12.2025 10:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Tecer Dağı, Sefahat, Bahattin Veled, Üçtaş, Çömlek, Samyeli. 15.12.2025 09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Dedepaşa.

Sancaktepe 15.12.2025 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Uyanık, Şahin, Susam. 15.12.2025 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Fetih, Kazım Karabekir, Uyanık, Çiğdemlik. 15.12.2025 09:00 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Yakacık, Fetih, Uyanık, Yamaç, Geylani. 15.12.2025 10:30 - 13:30 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Aşık Veysel, Ovacık, Keklik. 15.12.2025 13:30 - 17:30 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Fener, Can, Atatürk, Eylül, Aras, Uysal.

Sultanbeyli 15.12.2025 09:30 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Öncü, Unkapanı, Ferdi, Ersin, Didem, Sohbet, Akyazı, Hayırlı, Cuma. 15.12.2025 09:30 - 16:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Mescidi Aksa, Antalya, Ünlü, Mızrak, Devran, Hacerül Esved, Sevecen, Evner Ergun, Tekirdağ, Aşure, Beşer, Darlık, Neşir, Tekkan, Ünal, Bayraktar, Ahmediye, Millet, Seda, Karahisar, Taşkent, Zübeyde Hanım, Karagül, Toros, Abdulkadir Udeh, Pırlanta, Ülkü, Hancı, Orhan Gazi, Kaleli, Kırıkhan, Gebze, İklim, Settar, Sure, Alucra, Kuğulu. 15.12.2025 09:00 - 12:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Sebil, Mutlu, Kuran Kursu, Tufan, Abdullah, Kamber, Sanem, İtaat, Trabzon, Güldede, Şehadet, Karatepe, Leyla, Şalgamlı. 15.12.2025 12:00 - 15:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Güldede, Leyla, Kuran Kursu.



Şile 15.12.2025 09:30 - 15:30 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Karabeyli, Hamarat. 15.12.2025 09:30 - 18:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Hisar, Festival, Mahmut Dere, Derin Derya, Kuşkonmaz, Plajlı Yol, Zühre, Çobankızı, Haşmet, Erişim, Evim, Kırsal, Kınalıtaş, Hoş, Sarıçiçek, Dinçer, Emsal, Akçakese, Emir, İmrenli, Güneştepe. 15.12.2025 10:30 - 12:00 Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları Etkilenen Cadde / Sokak: Hisar, Festival, Mahmut Dere, Derin Derya, Kuşkonmaz, Plajlı Yol, Zühre, Çobankızı, Haşmet, Erişim, Evim, Kırsal, Kınalıtaş, Hoş, Sarıçiçek, Dinçer, Emsal, Akçakese, Emir, İmrenli, Güneştepe.