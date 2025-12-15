Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul’un 10 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’un 10 ilçesinde büyük elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

11:2215/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

İstanbul Anadolu Yakası’nda 15 Aralık 2025 Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 10 ilçede elektrik verilemeyeceğini duyurdu. Bazı ilçelerde kesintilerin 9 saate kadar süreceği belirtildi. Peki, hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 15 Aralık AYEDAŞ’ın kesinti programı...

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), 15 Aralık 2025’e ilişkin planlı elektrik kesintisi programını yayımladı. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. İşte 15 Aralık tarihli elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe ve mahalleler...

Ataşehir

15.12.2025 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Gül, Cem, Nadirbey, Atlas, Usta, Kemal Paşa, Dilek, Tepe, Mehtap, Enderbey, İsmail Cem, Şahinbey, Gülbeyaz, Ortabayır.


Beykoz

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Nebil Çıkmazı, Kuz Dere Çıkmazı, Paşamandıra, Samyeli Çıkmazı, Mucize.

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: 34., Türkeri, 6, 2, 35

Kadıköy

15.12.2025 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Küçükağa, Kazım Özalp, Ülkü

15.12.2025 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Nurettin Ali Berkol, Selin

Kartal

15.12.2025 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Gökırmak, Adnan Kahveci, Aysel, Rüstemağa, Çınaraltı, Fethi, Dekor, Turna, Ulubatlı, Çınarlı.


Kartal

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Filiz, Çiğdem, Emirhan, Baki, Acısu, Moral, Fesleğen, Gülkurusu, Yadigar, Süsnarı, İncirağacı, Demet, Çamözü, Kırlangıç, Dutağacı, Hanımeli, Beşikçi, Yalı, Aslan, Morsümbül, İğdeağacı, Yıldız, Lale, Şahlan, Bilgehan, Balamir, Demirkapı, Samandıra, Ezel, Zenbil, Akdut, Akış, Nis, Sağlam, Seven, Birsen, Mühürdar, Şan, Selma Akay, Pelit, Dereüstü, Mahmut Kemal İnan, Veysel, Papirüs.

15.12.2025 10:01 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Şahlan, Yıldız, Aslan, Balamir, Şan, Demirkapı, Çiğdem, Ezel, Zenbil, Akdut, Akış, Mühürdar, Nis, Sağlam, Seven, Selma Akay, Pelit, Papirüs.

Maltepe

15.12.2025 09:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Barbaros Hayrettin, Kültür, Mektep.

15.12.2025 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey.

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Tahsinbey.

Maltepe

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Adnan Kahveci, Eren, Tahsinbey, Beyhan.

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Rezzan Has.

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Tahsinbey.

15.12.2025 10:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Mustafa Kemal Atatürk, Çağ, Eren, Adnan Kahveci, Tahsinbey.

Pendik

15.12.2025 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Safa, Çağlar, Çağlayan, İlker, Yakacık, Dağçileği, Serhat.

15.12.2025 10:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Bahattin Veled, Uyumlu, Karadeniz, Barla.

15.12.2025 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karadeniz, Akdeniz, Eğrikapı, Bahattin Veled, Uyumlu, E-5 Yan Yolu.

15.12.2025 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Tecer Dağı, Sefahat, Bahattin Veled, Üçtaş, Çömlek, Samyeli.

15.12.2025 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Dedepaşa.

Sancaktepe

15.12.2025 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Uyanık, Şahin, Susam.

15.12.2025 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fetih, Kazım Karabekir, Uyanık, Çiğdemlik.

15.12.2025 09:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yakacık, Fetih, Uyanık, Yamaç, Geylani.

15.12.2025 10:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Aşık Veysel, Ovacık, Keklik.

15.12.2025 13:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Fener, Can, Atatürk, Eylül, Aras, Uysal.


Sultanbeyli

15.12.2025 09:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Öncü, Unkapanı, Ferdi, Ersin, Didem, Sohbet, Akyazı, Hayırlı, Cuma.

15.12.2025 09:30 - 16:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Mescidi Aksa, Antalya, Ünlü, Mızrak, Devran, Hacerül Esved, Sevecen, Evner Ergun, Tekirdağ, Aşure, Beşer, Darlık, Neşir, Tekkan, Ünal, Bayraktar, Ahmediye, Millet, Seda, Karahisar, Taşkent, Zübeyde Hanım, Karagül, Toros, Abdulkadir Udeh, Pırlanta, Ülkü, Hancı, Orhan Gazi, Kaleli, Kırıkhan, Gebze, İklim, Settar, Sure, Alucra, Kuğulu.

15.12.2025 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Sebil, Mutlu, Kuran Kursu, Tufan, Abdullah, Kamber, Sanem, İtaat, Trabzon, Güldede, Şehadet, Karatepe, Leyla, Şalgamlı.

15.12.2025 12:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Güldede, Leyla, Kuran Kursu.


Şile

15.12.2025 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Karabeyli, Hamarat.

15.12.2025 09:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Hisar, Festival, Mahmut Dere, Derin Derya, Kuşkonmaz, Plajlı Yol, Zühre, Çobankızı, Haşmet, Erişim, Evim, Kırsal, Kınalıtaş, Hoş, Sarıçiçek, Dinçer, Emsal, Akçakese, Emir, İmrenli, Güneştepe.

15.12.2025 10:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Hisar, Festival, Mahmut Dere, Derin Derya, Kuşkonmaz, Plajlı Yol, Zühre, Çobankızı, Haşmet, Erişim, Evim, Kırsal, Kınalıtaş, Hoş, Sarıçiçek, Dinçer, Emsal, Akçakese, Emir, İmrenli, Güneştepe.

Ümraniye

15.12.2025 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Şehit Burak Kurtuluş, Kenevir.

15.12.2025 10:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Temmuz, Halk, Sevecen, Çayırönü, Aksu, Nisan, Mayıs, Şehit Ahmet Üvenç, İmece, Şubat, Mart, Asker, Atatürk, Cem, Anıl.

15.12.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kırgülü, Kumtaneleri, Yeşil, Koca Sinan, Sütçü İmam, Çalıbaba, Yayla, Sütçü, Zafer, Doğa, Dolmabahçe, Marmara, Birlik, Bahadır, Değirmen, Serdar, Erciyes, Köşk, Çise, Sabah, Saray.

15.12.2025 16:30 - 19:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Selsebil, Aslan, Şirin, Gür, Balhan, Nato Yolu, Acısu, Adatepe, Alemdağ, Soğukpınar, Alev, Bedesten, Ermiş, Mazlum, Çayırlı, Belde, Sazlı, Ateşpare, Yeşilçay, Şenel, Bulut, Kadife, Ziyade, Sur, Çayırönü, Şehit Ahmet Üvenç, Ocak, Vefakar, Asker, İdeal, Engin, Ateş, Gülistan, Ulus, Hikmet.

15.12.2025 13:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Yonca, Kıbrıs, Nazar, Eda, Kıdem, Bağlaraltı.

#istanbul
#elektrik kesintisi
#BEDAŞ
#AYEDAŞ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS ve LGS'de sorular değişiyor! 2028'de yeni müfredata uygun "beceri" temelli sorular geliyor