İzmir merkezli kaçak ve sahte ürün operasyonu: 15 milyon TL’lik mal ele geçirildi

14:0726/11/2025, Çarşamba
DHA
İzmir merkezli 3 ilde polisin düzenlediği operasyonda; piyasa değeri toplam 15 milyon TL olduğu belirtilen çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı.

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından İzmir’in Karşıyaka ve Çiğli ilçeleri ile İstanbul ve Bursa'da kaçak ve sahte gıda, içecek ile ilaç üretimi ve ticareti yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Şüphelilere ait ev, iş yeri, araçlar ve merdiven altı üretim yapılan bir depoda yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olduğu belirtilen çok sayıda kaçak ve sahte ürün ele geçirildi. 

Söz konusu malzemeler arasında; 10 kilo sildenafil ve tadalafil tozu (100 bin adet ilaç üretilebilecek miktarda), 85 bin 781 kaçak/sahte ilaç ve içecek, 59 bin 890 ambalaj ve etiket, press, dolum ve ısıtıcı gibi 21 ayrı üretim makinesi ve 19 litre sıvı ham madde bulundu. 

9 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

