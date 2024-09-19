Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı haber alarak gelen yaralı yakını ise olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ile tartıştı. Bu kişi, polis tarafından oradan uzaklaştırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.