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Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı

Kadıköy'de kontrolden çıkan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı: 4 yaralı

07:3819/09/2024, Perşembe
DHA
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İstanbul Kadıköy'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazada otomobillerin yanında kaldırımda bulunan 4 kişi yaralandı.

Kadıköy'deki kaza, saat 02.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 KYJ 983 plakalı otomobil, sürücüsünün bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarptı.


O sırada otomobillerin yanında kaldırımda bekleyen 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayı haber alarak gelen yaralı yakını ise olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri ile tartıştı. Bu kişi, polis tarafından oradan uzaklaştırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

#İstanbul
#Kadıköy
#Kaza

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