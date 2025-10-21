Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kars
Kağızman’da sokak köpekleri tehlike saçıyor: Vatandaşlar ve veliler tedirgin

Kağızman’da sokak köpekleri tehlike saçıyor: Vatandaşlar ve veliler tedirgin

14:4021/10/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Kars’ın Kağızman ilçesinde son günlerde artan sokak köpeği popülasyonu vatandaşları endişelendiriyor. Özellikle akşam saatlerinde sürü halinde ortaya çıkan başıboş köpekler, hem yaya olarak dolaşan vatandaşları hem de araç sürücülerini tedirgin ediyor.

Gündüz saatlerinde ise durum farklı değil. Okul bölgelerinde sayıları zaman zaman düzineyi bulan köpekler, öğrenciler için ciddi bir risk oluşturuyor. Veliler, çocuklarının güvenliği konusunda endişeli olduklarını dile getirerek yetkililerden acil önlem alınmasını istiyor.


Bazı vatandaşlar, köpeklerin açlık veya barınma sorunları nedeniyle saldırganlaşabileceğine dikkat çekerken, çözümün "toplama ve rehabilitasyon merkezlerinin etkin çalıştırılması" olduğunu belirtiyor.


Kağızman halkı, hem hayvanların zarar görmemesini hem de vatandaşların güvenliğinin sağlanmasını talep ediyor. İlçe genelinde sokak köpeklerinin kontrol altına alınması için çalışma başlatılması bekleniyor.



#kağızman
#sokak köpeği
#köpek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EGM promosyon ihalesi sonucu ne oldu? Maaş promosyonu ne kadar verilecek?