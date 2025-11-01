Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Antalya
Kamyonet tıra arkadan çarptı: Yaralılar var

Kamyonet tıra arkadan çarptı: Yaralılar var

22:391/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Antalya’da kamyonetin tıra çarptığı kazada 3 yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Döşemealtı ilçesi Akdeniz Bulvarı Antalya- Burdur yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin A.’nın kullandığı 07 GKS 63 plakalı kamyonet, bulvar üzerinde dönüş yapmakta olan Mahmut C.Ö.’nün kullandığı 31 BC 750 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle tır dorsesine saplanan kamyonette bulunan Tahsin A. ve Selçuk S. araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanılğı’na bağlı kurtarma ekibinin yanı sıra polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Feryatlar içinde yardım istedi


Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve çevredekilerden kendisini çıkarmaları için yardım isteyen Tahsin A. ve yanındaki yolcuyu kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kamyonetteki yaralıları bulundukları yerden çıkardı. 

Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kamyonet sürücüsü Tahsin A., yolcu olarak bulunan Selçuk S. ve tır sürücüsü Mahmut C.Ö. ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Antalya
#Kamyonet
#Yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Kasım 2025 Hafta sonu gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları