Kamyonet tıra arkadan çarptı: Yaralılar var

Feryatlar içinde yardım istedi





Kaza nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan ve çevredekilerden kendisini çıkarmaları için yardım isteyen Tahsin A. ve yanındaki yolcuyu kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ekipler yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kamyonetteki yaralıları bulundukları yerden çıkardı.