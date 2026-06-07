Kanaldan akan su sele dönüştü, tarlalar ve evler su altında kaldı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise, "2 yıldır çırpınıyoruz. Yolun 2 tarafına 8 kilometre uzunluğunda 2 tane kanal açıp, bu kanalı bir yere bağlamamak, bir kasıttır. 2 haftada da 2 kez Sarımsaklı’yı su bastı. İnsanların ekinleri perişan, evlerini su basmış ama hala bir çözüm üretilmiyor. Bundan sonra yağacak her yağmurda burayı su basacak. 8 kilometrelik kanalı bir yerde bitirirseniz o su orada durmaz. Şu anda bu köylü mağdur" şeklinde konuştu.