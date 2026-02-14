Kaplıca sular altında vatandaşlar şifa peşinde

Alman vatandaş romatizma tedavisi için geldi





Sırtında ağrılar olduğunu ve romatizması bulunduğunu belirten Alman vatandaşı Oliver, "Evet, gerçekten çok güzeldi. Kaynak çok sıcak ve gerçekten harika. Frankfurt’un yakınlarından geliyorum. Karavanla seyahat ediyoruz ve uzun süredir yoldayız. Bir yıldan uzun süredir. Buradan Kazakistan’a doğru seyahat ediyoruz. Almanya’dan İtalya’ya feribotla gittik, sonra Yunanistan’a, Yunanistan’dan da Türkiye’ye geldik. Şimdi Türkiye’de iki ay kalacağız. Ondan sonra Gürcistan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan’a gideceğiz. Her şey yolunda giderse belki Moğolistan’a da gideceğiz. Termal su bana iyi geliyor. Sıcaklık iyi geliyor. Sırtımda ağrılarım var ve romatizmam var, bu da bana yardımcı oluyor" dedi.