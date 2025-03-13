Kar kütlesinin düştüğü otomobil hurdaya döndü

Bölgede esnaflık yapan Zafer Burak, bu olayın insanların da başına gelebileceğini, vatandaşların çatı altlarından geçerken dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Burak, "Bugün sabah iş yerimize geldiğimizde bu manzarayla karşılaştık. Çatıdan düşen karlar komşumuz, arkadaşımız olan bir kardeşimizin arabasının üzerine düştü, araba pert oldu. Nerden baksanız bunun masrafı 200-250 bin lira civarında. Allah göstermesin bu bizim insanlarımızın da başına gelebilir. Saçakların altından yürürken çatılara bakarak dikkatle geçmek daha doğru olur. Bu konuda belediyeyi duyarlı olmaya davet ediyorum. Çalıştılar, yaptılar tebrik ediyorum fakat yeterli değil. Yeterli olsaydı bugün bu hadise burada olmazdı" diyerek konuştu.