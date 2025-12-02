Kar senaryosu çöktü! Polar Vorteks rotasını değiştirdi: 48 saate dikkat

Aralık ayının, soğuktan ziyade Orta Akdeniz kaynaklı yağmur sistemleriyle geçeceği belirtiliyor.





İstanbul için "Felaket" uyarısı





Hava durumu raporunun en can alıcı kısmı ise İstanbul ve kuzey bölgelerdeki kuraklık riski oldu. Güneyde (Ege ve Akdeniz) Aralık ayında yağışların normalin üzerinde olması beklenirken, kuzeyde kuraklık derinleşiyor.





İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 18'e kadar gerilediğine dikkat çeken Tek, bu durumu "büyük bir felaketin habercisi" olarak nitelendirdi. Aralık ayının İstanbul için ortalama 125 kilogram yağışla yılın en yağışlı dönemi olması gerekirken, mevcut tahminler bu değerin çok altında kalıyor.