Kar senaryosu çöktü! Polar Vorteks rotasını değiştirdi: 48 saate dikkat

Kış geldi, kar ne zaman yağacak?" soruları sorulurken hava durumu senaryoları sil baştan değişti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan peş peşe gelen son dakika açıklamaları, Aralık ayı beklentilerini tersine çevirdi. 'Polar Vorteks' etkisiyle kar rotası kapanırken, gözler 48 saat sonra Türkiye'ye giriş yapacak yeni sisteme çevrildi. Perşembe günü şemsiyeleri hazırlayın; sağanak geliyor ancak İstanbul için çok daha ciddi bir 'felaket' uyarısı var...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 2 Aralık raporunu yayımladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, uzmanlardan 'Polar Vorteks' çıkışı geldi. Kar yağışı bekleyenleri üzecek haberin detayları ve 48 saat sonra yurda girecek yeni yağışlı sistemin rotası netleşti. İşte İstanbul için kritik kuraklık uyarısı ve il il hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika değerlendirmelerine göre Türkiye, Aralık ayına sakin ancak sisli bir başlangıç yaptı. Vatandaşlar "Kar ne zaman yağacak?" sorusunun yanıtını ararken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten şaşırtan bir 'Polar Vorteks' analizi ve İstanbul için hayati bir uyarı geldi.
48 Saat sonraya dikkat
Hafta başı itibarıyla batı bölgelerde sıcaklıkların 1 ila 3 derece artması beklenirken, asıl hareketlilik hafta ortasında başlayacak. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, mevcut yağışlı sistemin bugün Doğu Karadeniz üzerinden yurdu terk edeceğini ancak Perşembe günü yeni bir dalganın giriş yapacağını duyurdu.
Rotası Orta Akdeniz: Perşembe günü Türkiye'ye giriş yapacak olan sistem, Orta Akdeniz üzerinden geliyor.
Etki Alanı: Sistem, çoğunlukla sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bırakacak.
Hafta Sonu Uyarısı: Özellikle hafta sonuna doğru güney bölgelerde yağışların kuvvetlenmesi öngörülüyor.
Kar senaryosu çöktü: Polar Vorteks Türkiye'ye inmeyecek
Kışın habercisi sayılan Aralık ayında kar beklentisi olanlar için uzmanlardan beklenen haber gelmedi. Adil Tek, bu ay kar olasılığının "yok denecek kadar az" olduğunu vurgulayarak şu teknik detayları paylaştı:
"Soğuk hava dalgalarının kuzeyden koparak Türkiye'ye inmesi bu ay mümkün görünmüyor. Polar vorteks dediğimiz yapının bozularak Balkanlar veya Karadeniz üzerinden soğuk ve kar getiren sistemleri göndermesi, bu ay için olası değil."
Aralık ayının, soğuktan ziyade Orta Akdeniz kaynaklı yağmur sistemleriyle geçeceği belirtiliyor.
İstanbul için "Felaket" uyarısı
Hava durumu raporunun en can alıcı kısmı ise İstanbul ve kuzey bölgelerdeki kuraklık riski oldu. Güneyde (Ege ve Akdeniz) Aralık ayında yağışların normalin üzerinde olması beklenirken, kuzeyde kuraklık derinleşiyor.
İstanbul barajlarındaki doluluk oranının yüzde 18'e kadar gerilediğine dikkat çeken Tek, bu durumu "büyük bir felaketin habercisi" olarak nitelendirdi. Aralık ayının İstanbul için ortalama 125 kilogram yağışla yılın en yağışlı dönemi olması gerekirken, mevcut tahminler bu değerin çok altında kalıyor.
Bugün hava nasıl olacak? (2 Aralık)
Meteoroloji'nin yayımladığı günlük rapora göre yurtta son durum şöyle:
Doğu Anadolu ve Karadeniz: Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Rize, Artvin, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinde aralıklı yağışlar sürecek. Kıyı kesimlerde yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Sis ve pus uyarısı: Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesi düşecek.
Rüzgar Durumu: Genellikle güneyden hafif, Akdeniz ve Güneydoğu'da ise kuzeyden esecek.