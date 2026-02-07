Kar ve sağanak geliyor: Meteoroloji saat verdi, 12 il için sarı kodlu alarm





Kar yağışı ve sağanak günlerce sürecek

Yayımlanan 5 günlük raporda ise sağanak ve kar yağışının hafta boyu devam edeceği bildirildi. Doğu ve iç kesimlerde etkili olacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçecek.





Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.















