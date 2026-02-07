Yeni Şafak
Kar ve sağanak geliyor: Meteoroloji saat verdi, 12 il için sarı kodlu alarm

Kar ve sağanak geliyor: Meteoroloji saat verdi, 12 il için sarı kodlu alarm

7/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik uyarı geldi. Hafta sonu itibariyle başlayan yağışlı sistem yeni haftanın sonuna kadar devam edecek. Bugün yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı ve sağanak beklenirken, doğu ve iç kesimler için 12 ilde sarı kodlu alarm verildi. İşte güncel hava durumu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Hazırlıklı olun sağanak ve fırtına geliyor...

Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege Kıyıları hariç yurt genelinde sağanak yağış ve kar beklendiği bildirildi.

Kuvvetli yağış uyarısı

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar Mevkii, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Antalya’nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.


Sıcaklık ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.


Kar yağışı ve sağanak günlerce sürecek

Yayımlanan 5 günlük raporda ise sağanak ve kar yağışının hafta boyu devam edeceği bildirildi. Doğu ve iç kesimlerde etkili olacak olan kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar da düşüşe geçecek. 


Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.





Kar beklenen iller

Bugün Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı, Van ve Hakkari'de lapa lapa kar yağacak.


12 il için 'sarı' kodlu alarm

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için saat 18.00'e kadar kuvvetli yağış uyarısı verdi. MGM, Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova için sarı kodlu uyarı verdi.

