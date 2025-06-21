Karadağ'ın yılkı atları krater çevresinde dolaşıyor

Binbir Kilise gibi çok sayıda tarihi varlığı barındıran Karadağ'ın yaban hayatının da oldukça çekici olduğunu aktaran Büyükköse, şunları kaydetti:





"Karadağ'ın zirvesinde krater doğal güzelliğiyle biliniyor. Buranın eskiden göl olduğu biliniyor. Etrafında birçok tarihi yapının temeli görünüyor. Doğal güzelliği ve tarihi varlıklarıyla önemli bir noktadayız. Krater çevresinde 500 civarında yılkı atı yaşıyor. Onların doğal yaşamına uygun bir bitki örtüsü var. Bulunduğumuz yerden Konya Ovası'nın muhteşem manzarası da görülüyor. Sanki bir tablo, binlerce halı serilmiş de onları izliyormuşuz gibi manzara var. Burada yapılacak çok sayıda turizm faaliyeti var. Yukarıda kaya parçası üzerinde su oluğu var. Orada kümelenmiş şekilde atları görebiliyoruz."