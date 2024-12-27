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Karadeniz'de oluşan dalgalar sahile hasar verdi

Karadeniz'de oluşan dalgalar sahile hasar verdi

13:4027/12/2024, Cuma
DHA
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<p>İlçede gece boyu devam eden kuvvetli fırtına, Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu.</p>
İlçede gece boyu devam eden kuvvetli fırtına, Karadeniz'de dev dalgalar oluşturdu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde fırtına nedeniyle Karadeniz'de dev dalgalar oluştu, sahil hattında çökmeler meydana geldi.

Dalgalar, İnebolu Sahili hattında hasara neden oldu.

Cünürye Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde çöküntü meydana geldi.

Yaya kaldırımı ve ana yola zarar veren dalgalar, sahil kenarındaki duvarı ve dolgu malzemesini de götürdü.

İnebolu ilçesinde fırtına ve dalgalar, 15 gün önce de hasara neden olmuştu. Sahil yürüyüş yolundaki denize inen beton merdiven koparken, yürüyüş yolunun sonundaki çocuk parkında bir göçük oluşmuştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından geçici dolgu yapılan alanlar, gece saatlerinde yaşanan fırtınada tekrar hasar aldı.

#Kastamonu
#Karadeniz
#İnebolu Sahili

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