Karadeniz'deki 4 ilde kar nedeniyle 265 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Artvin





Artvin'de kar hayatı olumsuz etkiledi. Beyaza bürünen şehir merkezinin yanı sıra Ardanuç, Şavşat, Borçka ve Murgul ilçesinde zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.





Kar nedeniyle merkezde 30, Şavşat'ta 65, Borçka'da 41, Ardanuç'ta 32, Arhavi ve Yusufeli'de 12'şer, Murgul ilçesinde ise 11 olmak üzere 203 köy yolu ulaşıma kapandı.





Kapalı yolları açmak için İl Özel İdaresinin 58 personeli, 44 araç ve iş makinesiyle karla mücadeleye devam ediyor.





Öte yandan, dün gece Sahara Geçidi'ndeki yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan Şavşat-Ardahan kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.
















