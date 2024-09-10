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Karaman'da elma bahçesinde oluşan 100 metrelik yarık korkuttu: Artık sözün bittiği yerdeyiz

13:58 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 13:58 - 10/09/2024 Salı
IHA

Karaman'da bir elma bahçesinde fay hattını hatırlatan 100 metre uzunluğunda yarık oluştu. Oluşan yarık ise elma bahçesinin sahibi ile çevrede oturan vatandaşları korkuttu.

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Yeraltı sularının çekilmesiyle Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obruklar Karaman'a da sıçradı.

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Karaman'da son 3 yıl içerisinde ekili arazilerde oluşan obruk sayısı 10'a ulaştı. Son olarak Şeyh Şamil Mahallesi'nde ikametlere 500 metre uzaklıkta bulunan bir elma bahçesinde yaklaşık 1 metre derinlikte ve 100 metre uzunluğunda fay hattını hatırlatan yarık oluştu.

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"Artık sözün bittiği yerdeyiz"


Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yarık oluşan elma bahçesinde incelemelerde bulunarak, "Obruklar artık günümüzün kaçınılmaz afetleri. Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra ilimizde de ekili arazilerde ciddi anlamda obruklar ve yarıklar oluşmaya başladı. Bugün Karaman'a yürüme mesafesinde ve yerleşim alanlarına çok yakın bir noktadaki elma bahçesinde yarık oluşmuş. Üreticimiz elma bahçesinde sulama yaparken, çökmeler meydana geldiğini görmüş. İncelediğimiz de yaklaşık 100 metre uzunluğunda bir yarık var. Bu obrukların oluşmasıyla ilgili söyleyeceğimiz çok şey var ama ben buradan şunu belirtmek istiyorum, artık sözün bittiği yerdeyiz. Yeraltı sularının yetersizliğinden dolayı Türkiye genelinde olduğu gibi Konya'nın Karapınar ilçesinden sonra Karaman'da da obrukların gittikçe yerleşim alanlarına yaklaştığını görüyoruz" diye konuştu.

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Elma bahçesinin sahibi Mustafa Davarcı ise bahçeyi sularken yarığı ve çökmeleri fark ettiklerini belirterek, “Baktık ki yarıklar büyüyerek ilerlemeye başladı. Şu an ürkütücü bir durum var” dedi.

#Karaman
#Obruk
#Fay hattı
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