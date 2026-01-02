Kardan heykeller tamamlandı: 'Amansız soğuğu ellerimizde, hüznü ise ruhumuzda hissettik'

Aynı fakülteden Vefa Kocalaz ise tüm şehitleri rahmetle anarak, "Bu topraklarda vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize bir vefa borcu olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Biz çalışırken o amansız soğuğu ellerimizde, hüznü ise ruhumuzda hissettik." diye konuştu.







