Kardan heykeller tamamlandı: 'Amansız soğuğu ellerimizde, hüznü ise ruhumuzda hissettik'

Kardan heykeller tamamlandı: 'Amansız soğuğu ellerimizde, hüznü ise ruhumuzda hissettik'

18:462/01/2026, Cuma
AA
Kars'ta Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında yapılan kardan heykeller tamamlandı.

Sarıkamış ilçesinde 3-4 Ocak'ta düzenlenecek Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinliklerinde sergilenecek kardan heykeller, bu yıl Sarıkamış Kayak Merkezi Oteller Bölgesi ile Kızılçubuk mevkisi olmak üzere iki noktada yapıldı.



Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütülen kardan heykel çalışması 10 günde tamamlandı.



Kafkas ve Atatürk üniversitelerinden 6 kişilik ekiple Allahuekber Dağları'nda 111 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan kardan heykellerin açılışı yarın gerçekleştirilecek.



Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Suat Korkmaz yaklaşık 10 gündür hem Kızılçubuk hem de kayak merkezi bölgesinde kardan heykelleri yaptıklarını belirtti.



Korkmaz, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 111 yıl önce burada 'bayrak yere düşmesin' diye, vatan sevdasıyla yürüyen kahraman ecdadımızın bu hüzünlü ortamını bir nebze olsun yüreğimizde hissederek bu çalışmayı bugün itibarıyla bitirdik." dedi.



Aynı fakülteden Vefa Kocalaz ise tüm şehitleri rahmetle anarak, "Bu topraklarda vatan uğruna can veren aziz şehitlerimize bir vefa borcu olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik. Biz çalışırken o amansız soğuğu ellerimizde, hüznü ise ruhumuzda hissettik." diye konuştu.



