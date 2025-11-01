Kastamonu’da Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait misafirhanede çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Cide Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait misafirhanede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yangın ihbarında bulunuldu.