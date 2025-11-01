Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu’da Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait misafirhanede çıkan yangın söndürüldü

Kastamonu’da Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait misafirhanede çıkan yangın söndürüldü

00:391/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Kastamonu’nun Cide ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait misafirhanede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Cide Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait misafirhanede henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yangın ihbarında bulunuldu.

İhbarla birlikte olay yerine Cide itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan incelemede yangın esnasında binada kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.


#Kastamonu
#Yangın
#Orman İşletme Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KİRA ZAMMI KASIM 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? TÜFE ortalaması değişiyor mu? İşte beklenen oranlar ve örnek hesaplama