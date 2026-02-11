Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kastamonu
Kastamonu'da saman yüklü kamyon devrildi: İki kişi yaralandı

Kastamonu'da saman yüklü kamyon devrildi: İki kişi yaralandı

21:3111/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Kastamonu'nun Cide ilçesinde virajı alamayan saman yüklü kamyonun devrildiği kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Şenpazar-Cide Soğuksu grup yolunda meydana geldi. Kastamonu’dan Soğuksu bölgesine saman taşıyan Hüseyin Madenli yönetimindeki 37 HD 997 plakalı kamyon, Gökçeören köyü çıkışında Değirmen mevkisinde virajlı yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyon önce yol kenarındaki elektrik direğine çarptı, ardından çay kenarına devrildi. 

Kazada kamyon sürücüsü Hüseyin Madenli ile araçta yolcu olarak bulunan Orhan Şahbat yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şenpazar Devlet Hastanesine buradan ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Kastamonu
#Saman
#Tır
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Deprem afet konutları ödeme planı 2026: Deprem konut fiyatları ne kadar, ödeme ne zaman başlıyor? Aylık taksit ne kadar olacak? Yüzde 74 indirim detayı