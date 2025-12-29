Kastamonu'da sanayi esnaflarının yaptığı kardan adam ilgi çekti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından sanayi esnafı kardan adam yapıp kartopu oynadı.
#Kastamonu
#Kardan adam
#Kış
