İşletmede 60'dan fazla konsept bulunduğunu belirten Çetin, "800 metrekarenin üzerinde bir alan. Burası 'Selfie Müzesi' ama 'Deneyim Müzesi' olarak da adlandırabiliriz. İllüzyon, özçekim, ayna labirentlerimiz, ayna ve lazer odalarımız, top havuzumuz ve ters odamız var. Sadece çocuklara veya yetişkinlere değil, yediden yetmişe herkese hitap ediyoruz. Amacımız, insanlara hayal ettikleri yerlerde fotoğraf çektirme imkanı sunmaktı. İnsanlar burada bulutların altında sallanarak, bir karpuzun veya Süper Mario oyununun içinde fotoğraf çektirebiliyor. Herkes buradan çok mutlu ayrılıyor." diye konuştu.







