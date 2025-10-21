Yeni Şafak
Kayseri’de kamyonet sulama kanalına düştü: İki kişi yaralandı

21/10/2025, Salı
Kayseri'de kamyonetin sulama kanalına düştüğü kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi’nde meydana geldi. A.E. idaresindeki 38 ABU 830 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına düştü.

Kazada, sürücü A.E. ile yanında bulunan M.E.S. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralılar, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

