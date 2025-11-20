Kayseri'deki Akköy Barajı'nda su çekildi: 58 yıllık dede toprağı gün yüzüne çıktı









﻿‘ZOR DURUMDAYIZ’





Barajın bölge halkı için tarım amaçlı yapıldığını söyleyen Akköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Koçak, “Kale, Akköy, ve Yeşilhisar sulamalı yapıldı ama şu anda kuraklıktan dolayı barajın büyük kısmı boş durumda. Biz de bölge halkı olarak su olmadığı için zor durumdayız. Barajın dolma durumu yok. Sonbahar geçti, hala bir yağış yok. Eskisi gibi karlar yağmıyor. Biz küçükken çok iyi kar olurdu. Rüzgar değdi mi hep silinirdi ama artık yağış yok. Başköy ve Güzelöz’den gelen bir kaynağın suyuydu. Eskiden sular çoktu, kaynak çoktu, yağış boldu. Şu anda yağış olmadığından hepsi çekildi” diye konuştu.