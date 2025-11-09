Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Kaza mı cinayet mi?
Kocaeli’de parfüm dolum tesisinde çıkan yangında ikisi çocuk yaşta 6 kadın hayatını kaybetti. İş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı. İş yerinde kadın ve çocukların sigortasız çalıştırıldığı, iş güvenliğinin bulunmadığı, bu yüzden şirketin bir çok kez şikayet edildiği ortaya çıktı. Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 09.00’da 2 katlı parfüm dolum tesisinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın hızlıca kontrol altına alındı ancak Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16) ve Esma Dikan hayatını kaybetti.
Sosyal konutta ilk anahtarlar deprem bölgesine
Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvurular yarın başlıyor. ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla duyurulan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında ilk teslimatlar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yapılacak. Depremden etkilenen 11 ilde toplam 97 bin 281 sosyal konut inşa edilecek.
Fırtına evinde takıldı
Süper Lig'de sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, Onuachu ile öne geçtiği maçta İanis Hagi'ye engel olamayınca beraberliğe razı oldu. Bordomavililerin, iç sahadaki yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı.