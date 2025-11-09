Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kaza mı cinayet mi?

Kaza mı cinayet mi?

04:009/11/2025, Pazar
G: 9/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kaza mı cinayet mi?

Kocaeli’de parfüm dolum tesisinde çıkan yangında ikisi çocuk yaşta 6 kadın hayatını kaybetti. İş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı. İş yerinde kadın ve çocukların sigortasız çalıştırıldığı, iş güvenliğinin bulunmadığı, bu yüzden şirketin bir çok kez şikayet edildiği ortaya çıktı. Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 09.00’da 2 katlı parfüm dolum tesisinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın hızlıca kontrol altına alındı ancak Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16) ve Esma Dikan hayatını kaybetti.


Sosyal konutta ilk anahtarlar deprem bölgesine

Türkiye genelinde hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvurular yarın başlıyor. ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla duyurulan ‘Yüzyılın Konut Projesi’ kapsamında ilk teslimatlar, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde yapılacak. Depremden etkilenen 11 ilde toplam 97 bin 281 sosyal konut inşa edilecek.

Fırtına evinde takıldı

Süper Lig'de sahasında Alanyaspor ile karşılaşan Trabzonspor, Onuachu ile öne geçtiği maçta İanis Hagi'ye engel olamayınca beraberliğe razı oldu. Bordomavililerin, iç sahadaki yenilmezlik serisi ise 7 maça çıktı.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
100 bin taşerona kadro detayı şekillendi: TYP, KİT, belediye şirket işçileri, taşerona kadro...