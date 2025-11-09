Kaza mı cinayet mi?

Kocaeli’de parfüm dolum tesisinde çıkan yangında ikisi çocuk yaşta 6 kadın hayatını kaybetti. İş yeri sahibi kaçmaya çalışırken yakalandı. İş yerinde kadın ve çocukların sigortasız çalıştırıldığı, iş güvenliğinin bulunmadığı, bu yüzden şirketin bir çok kez şikayet edildiği ortaya çıktı. Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde dün saat 09.00’da 2 katlı parfüm dolum tesisinde bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Yangın hızlıca kontrol altına alındı ancak Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esetoğlu (16) ve Esma Dikan hayatını kaybetti.



