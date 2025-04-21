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Keşfedilmeyi bekliyor: Torosların eteklerinde turkuaz rengiyle görsel bir şölen sunuyor

Keşfedilmeyi bekliyor: Torosların eteklerinde turkuaz rengiyle görsel bir şölen sunuyor

11:3121/04/2025, Pazartesi
AA
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Barajı Gölü, turkuaz rengiyle görsel bir şölen sunuyor.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, Toros Dağları eteklerinde yer alan Ermenek Barajı Gölü, turkuaz rengiyle görsel bir şölen sunuyor.

Çam, ardıç ve sedir ağaçlarıyla çevrili gölette düzenlenen tekne turları, bölgenin doğa turizmi potansiyelini gözler önüne seriyor.

Doğal güzellikleriyle dikkati çeken bu alan, keşfedilmeyi bekleyen önemli bir turistik destinasyon olma özelliği taşıyor.

#Karaman
#Ermenek
#Toros Dağları
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