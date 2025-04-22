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Kocaeli haberleri: 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli haberleri: 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

20:2122/04/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, çatıda hasar meydana geldi.

Yangın saat 18.00 sıralarında Kayacık Mahallesi 210'uncu Cadde üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülürken, çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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