Kocaeli haberleri: 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla tamamen söndürülürken, çatı katında hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.