Kol ağrısı şikayetiyle başladı: Gerçek hastanede ortaya çıktı 8 yaşındaki Tarık'tan acı haber

12:2924/12/2025, Çarşamba
DHA
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kol ağrısı sanılan şikâyet, acı gerçeği ortaya çıkardı. İlkokul öğrencisi Tarık Ediz Özkanlı (8), okulda kolunun ağrıdığını söylemesi üzerine ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Menenjit şüphesiyle tedavi altına alınan çocuk, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir ilkokulda öğrenim gören Tarık Ediz Özkanlı, geçen pazartesi günü okulda kol ağrısı şikayetinde bulunması üzerine ailesine bilgi verilerek hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk değerlendirmelerde öğrenci menenjit şüphesiyle tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan Tarık Ediz Özkanlı, sabah saatlerinde yoğun bakım ünitesine alındı. Özkanlı, yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Valilik harekete geçti

Sakarya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, vefat eden öğrenci ile aynı sınıfta öğrenim gören ve aynı servisi kullanan öğrencilerin tedbir amaçlı olarak acil serviste tetkikleri yapılarak önleyici tedavilerinin başlatılması için velileriyle iletişime geçildi.

Tarık Ediz Özkanlı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Akyazı Alaağaç Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. 

