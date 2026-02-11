Yeni Şafak
Kontrolden çıkan beton tankeri devrildi: Sürücü ağır yaralı

19:5011/02/2026, Çarşamba
IHA
Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan beton tankerinin devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri kırsal Yeniköy mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halinde olan Mehmet G. (65) yönetimindeki 16 AGK 90 plakalı beton tankeri, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. 

Tanker kısmı refüje fırlarken, çekici kısmı ise yolun diğer kısmına devrildi. Sürücü araçta sıkışarak ağır yaralandı. Kaza yerine 112, jandarma, trafik ekipleri ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 

Araçta sıkışan sürücü ekiplerce çıkarıldı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölge trafik ekipleri karayolunu kontrollü olarak trafiğe açmak için çalışma başlattılar.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


