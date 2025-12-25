Yeni Şafak
Konya'da 'şivlilik' öncesi fener alayı coşkusu

00:0125/12/2025, Perşembe
G: 24/12/2025, Çarşamba
DHA
Konya'da, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adı verilen gelenek sürdürülüyor. Gelenek nedeniyle havanın kararmasıyla dilek feneri uçuruldu, ateş yakılıp üstünden atlandı. Dilek fenerleri gökyüzünü aydınlattı.

İslam inancına göre Hicri takvimde, mukaddes ay olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları başladı. Konya'da üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili nedeniyle asırlardır yapılan 'şivlilik' adlı gelenek sürdürülüyor.

 Gelenek kapsamında akşam saatlerinde kent genelinde, dilek fenerleri uçuruldu. Sokaklarda, parklarda ateş yakılıp üstünden atlandı.

 Gökyüzüne bırakılan dilek fenerleri renkli görüntüler oluşturdu. 

Yarın sabah ise çocuklar, manilerle kapı kapı dolaşıp, evlerden çikolata ve şekerleme gibi hediye ve yiyecek (şivlilik) toplayacak.

#Recep ayı
#Şivlilik
#Konya
