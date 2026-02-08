Yeni Şafak
Konya’nın yüksek kesimlerinde kardelenler görücüye çıktı

21:368/02/2026, Pazar
IHA
Konya’nın yüksek kesimlerinde havaların ısınmasıyla birlikte kardelenler çiçek açtı. Endemik bitki türleri arasında yer alan ve soğanının sökümü yasak olan kardelenler, Hadim ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde karların erimeye başlamasının ardından kendini gösterdi.

Baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler, Hadim ilçesinde bazı yüksek kesimlerde beyaz çiçekleriyle bölgeyi renklendirdi. 

Karların erimesiyle çiçek açan kardelenler, doğada görsel bir güzellik oluşturdu.

 Yetkililer, endemik türlerin korunmasının önemine dikkati çekerek, kardelen soğanlarının sökülmesinin yasak olduğunu hatırlattı.

Doğal dengenin korunması adına vatandaşların bu konuda duyarlı olması istendi.

