Korku apartmanı: Esenler'de beş katlı binanın en üst katındaki dairenin tavanı çöktü, aile son anda kurtuldu

20:008/01/2026, Perşembe
DHA
Esenler'de 5 katlı binanın en üst katında yaşayan ailenin oturduğu dairede tavan çöktü. Tavandan gelen sesleri fark eden aile son anda odadan çıktı. Olayın meydana geldiği dairede yaşayan Emircan Alev, "Tam çıkıyorduk tavan birden çöktü, benim kafama annemin sırtına çarptı" dedi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 1054. Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katında bulunan dairenin tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Dairede yaşayan Emircan Alev ve ailesi tavandan gelen sesleri fark ederek son anda odadan çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Olayın ardından çöken tavandan sarkan çürük demirler ortaya çıktı. 

Ekiplerin çalışmalarının ardından dairede yaşayan Alev ailesi çöken parçaları temizlemeye başladı.

'ÇÖKEN TAVAN PARÇALARI BENİM KAFAMA, ANNEMİN SIRTINA ÇARPTI'


Dairede yaşayan Emircan Alev, "’Biz burada oturuyorduk yemeğimizi yedik, çocuklar odaya gitti. Annemle sofrayı topladığımız sırada birden tavandan sesler gelmeye başladı. Tam çıkıyorduk tavan birden çöktü, benim kafama annemin sırtına çarptı...

Kapının oradaydık çıktık odadan. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geldiler baktılar, binanın temeline baktılar riskli dediler. Evimize geldiler baktılar sonra bir şey yok ama riskli dediler. Demir kum gibi eleniyor zaten burada" ifadelerini kullandı. 

#Esenler
#Bina
#Çökme
