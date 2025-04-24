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Korkutan yangın: Kastamonu'da alevler yükseldi

Korkutan yangın: Kastamonu'da alevler yükseldi

23:4424/04/2025, Perşembe
IHA
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İnebolu çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki apartmanın çatı katında yangın çıktı. 

Bacadan çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


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