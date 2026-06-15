Korumasız TL'nin sonucu

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Korumasız TL’nin faturası
Son üç yılda doların TL karşısındaki değeri yüzde 131, avronun değeri ise yüzde 148 arttı. Bu yükseliş; ithalat faturasını şişirdiği için üreticinin maliyetini katladı. Sanayicinin maliyeti artınca üretim ve ihracat zayıfladı. Zamları da tetiklediği için enflasyonu besleyen ve fiyatların kontrolünü zorlaştıran bu tablo, faizlerin düşürülmesinin önündeki en büyük engel olarak duruyor.
Tatsız başladık
24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası’nda D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Irankunda ve Metcalfe’a engel olamadı. Gruba hesapta olmayan bir yenilgiyle başlayan Ay-yıldızlılar; 20 Haziran’da Paraguay, 26 Haziran’da ise ABD ile yapacağı karşılaşmalarda gruptan çıkmayı hedefliyor.