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Korumasız TL'nin sonucu

Korumasız TL'nin sonucu

04:0015/06/2026, Pazartesi
G: 15/06/2026, Pazartesi
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 15 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Korumasız TL’nin faturası

Son üç yılda doların TL karşısındaki değeri yüzde 131, avronun değeri ise yüzde 148 arttı. Bu yükseliş; ithalat faturasını şişirdiği için üreticinin maliyetini katladı. Sanayicinin maliyeti artınca üretim ve ihracat zayıfladı. Zamları da tetiklediği için enflasyonu besleyen ve fiyatların kontrolünü zorlaştıran bu tablo, faizlerin düşürülmesinin önündeki en büyük engel olarak duruyor.

Tatsız başladık

24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası’nda D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımımız, Irankunda ve Metcalfe’a engel olamadı. Gruba hesapta olmayan bir yenilgiyle başlayan Ay-yıldızlılar; 20 Haziran’da Paraguay, 26 Haziran’da ise ABD ile yapacağı karşılaşmalarda gruptan çıkmayı hedefliyor.

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