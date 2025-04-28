Kötü koku gerçeği ortaya çıkardı: İtfaiye yardımıyla girilen evde kadın cesedi bulundu

Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemenin ardından Ergün'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ergün'ün evinin kapısında 22 Nisan'da bırakılan tebligatın bulunduğu ve yaşlı kadının o tarihten önce öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.