Kurban Bayramı'na 4 gün kala hayvan pazarlarında hareketlilik sürüyor

‘İNSANLAR GENELDE SON GÜNLERDE GELİYOR’





Satışların geçen yıla göre daha düşük olduğunu söyleyen besici Hasan Mercan, “Bu sene satışlar geçen seneye göre orta seviyede. Çok fazla satış olmuyor. 14 hayvanımızdan 5 tanesini satabildik. Fiyatlar 250 bin lira ile 400 bin lira arasında değişiyor. Tatilin 9 gün olması satışları etkiledi. İnsanların alım gücü de etkiliyor. Önümüzde daha 4 gün var, inşallah satışlar artacak. İnsanlar genelde son günlerde geliyor. Sabit müşterilerimiz de henüz gelmedi" dedi.