Küresel rapor açıklandı: İstanbul dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehri oldu! Yılda tam 118 saat...

Ulaşım teknolojileri ve veri analizi alanında uzman kuruluş Inrix, 36 ülkeden 900’ü aşkın şehri mercek altına aldığı 2025 Küresel Trafik Raporu'nu yayımladı. Inrix’in 2025 raporuna göre İstanbul, trafik yoğunluğunda dünya genelindeki şehirler arasında bir kez daha ilk sırada yer aldı. Trafik yoğunluğunun geçen yıla göre yüzde 12 arttığı kentte, bir sürücünün yıllık zaman kaybı ortalama 118 saate ulaştı.
Geçtiğimiz yıl da listenin başında yer alan İstanbul, 2025'te de "dünyanın en sıkışık trafiğine sahip şehri" unvanını korudu. Verilere göre şehirdeki trafik yoğunluğu 2024 yılına kıyasla yüzde 12 oranında artış gösterdi. Bu yoğunluk, ortalama bir İstanbul sürücüsünün yılda tam 118 saatini (yaklaşık 5 gün) trafikte dur-kalk yaparak kaybetmesine neden oluyor.
Sürücülerin yılda 112 saat kaybettiği Chicago ikinci, 108 saatle Mexico City ise üçüncü sırada yer aldı. Avrupa genelinde ise dikkat çeken bir değişim yaşandı; yıllardır kıtanın en yoğun şehri olan Londra, bu yıl yerini İrlanda’nın başkenti Dublin’e bıraktı.
Uzman görüşü: "Işık ayarlamak yetmez, stratejik çözüm şart"
Raporun en çarpıcı kısımlarından biri de sorunun kökenine inen uzman analizleri oldu. Inrix Ulaşım Analisti Bob Pishue, İstanbul'un benzersiz ama zorlu yapısına dikkat çekti.
Zag Daily’e konuşan Pishue, durumu şu sözlerle özetledi:
"İstanbul, iki kıtayı birleştiren eşsiz bir konuma sahip, suyla çevrili büyük bir metropol. Bu durum, trafik akışını doğal olarak zorlaştırıyor."
Hızlı kentleşme ve 16 milyonu aşan nüfusun baskısına değinen Pishue, trafik ışığı zamanlamaları veya akıllı park sistemleri gibi yüzeysel çözümlerin İstanbul için yetersiz kalacağını vurguladı. Uzmana göre çözüm; yol kapasitesini stratejik olarak artırmak ve trafiğin kilitlendiği "darboğazları" giderecek uzun vadeli planlamalardan geçiyor.
İŞTE DÜNYANIN EN ÇOK ZAMAN KAYBETTİREN 10 ŞEHRİ (Yıllık Ortalama Gecikme Süreleri)
İstanbul: 118 Saat
Chicago (ABD): 112 Saat
Mexico City (Meksika): 108 Saat
New York City (ABD): 102 Saat
Philadelphia (ABD): 101 Saat
Cape Town (G. Afrika): 96 Saat
Dublin (İrlanda): 95 Saat
Londra (İngiltere): 91 Saat
Paris (Fransa): 90 Saat
Los Angeles (ABD): 87 Saat