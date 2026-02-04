Kuru gıda ve kuruyemiş toptancıları ramazan ayı boyunca fiyatları sabitledi

"Esnaflardan yağ, pirinç, mercimek, un ve birçok bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözü aldık"





İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı (İGTOT) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cengiz Karadağ, ramazan ayının huzur sükunet ve bereket içinde geçmesini temenni ederek, İstanbul Gıda Toptancıları olarak ramazana bir fırsat değil vatandaşlara en uygun şartlarda sofralarını nasıl uyguna getirmeleri için uğraştıklarını anlattı.

Karadağ, esnaftan İGTOT'un geçen yıl olduğu gibi bu ramazanda da fiyatları sabit tutacaklarına dair söz aldıklarını vurgulayarak, "Diğer aylardan farklı olmadan ve hatta en uygun şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. 4 ay önceki fiyatlarımızı araştırabilirsiniz. Birçok esnafımız şeffaf bir şekilde davranıyor. Ramazanın ortasında dahi bunları karşılaştırabilirsiniz." diye konuştu.





Esnafla yaptıkları görüşmelerde de fiyat istikrarı konusunda sözlerini ve teminatlarını aldıklarını dile getiren Karadağ, esnaftan yağ, pirinç, mercimek, un ve birçok bakliyat ürünlerinde fiyatları sabitleme sözlerini aldıklarını dile getirdi.

Karadağ, hurma fiyatlarına da değinerek, "Hurmaları geçen seneye göre daha uygun alıyoruz. Buna bağlı olarak ortalama 50-100 lira bu sene daha uyguna satıyoruz." dedi.











