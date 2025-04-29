'Kuş cenneti' onarım çalışmasıyla kurumaktan kurtarıldı

Dilkaya Sazlığı ile Van Gölü arasında doğal bir setin olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu:





"Set insan müdahalesi ve doğa olayları nedeniyle zamanla bozuldu. Böyle olunca sazlığı besleyen tatlı su, Van Gölü'ne döküldü. Yeterli suyu alamayan sazlık, kurumaya başlayınca kuşlar ve yaban hayatı bu durumdan olumsuz etkilendi. Gün geçtikçe ekolojik bir soruna dönüşen sazlık yürütülen çalışmalarla gündeme geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Devlet Su İşleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz çalışma başlattı. Doğal set onarıldı. Sazlık yeterli suya kavuştu. Fazla su, borular aracılığıyla Van Gölü'ne tahliye ediliyor. Bizim de umutlarımız yeşerdi. Sazlık, kuşlar, balıklar için yeniden yaşam alanına dönüştü. Başta Valiliğimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederim."