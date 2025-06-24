Manisa'da eski çöp depolama alanında yangın: Bir itfaiye eri dumandan etkilendi

BELEDİYE BAŞKANINDAN YANGINA DAİR AÇIKLAMA





Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, yangın çıkan alanda her yıl gaz patlamalarıyla yangınlar çıktığını belirterek, "Alaşehir'in eski vahşi çöp depolama alanında yangın çıktı. Yıllardır burası vahşi çöp depolama alanı olarak kullanılmış. Şu anda çöplerin, çöp transfer istasyonuna gönderilmesi nedeniyle artık buraya çöplerimiz dökülmüyor. Ancak her yıl burada gaz patlamalarıyla tekrarlayan yangınlar çıkıyor. Evrenli bölgesi en yakın orman bölgemiz. Ekiplerimiz yangının ormana sıçramaması için çalışıyorlar" dedi.