Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

20:5713/01/2026, Salı
AA
Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken 1470 rakımlı Akçakertik ile Başalan ve Büyük Yayla mevkilerindeki çam ormanları ve kıvrılarak uzanan yolların oluşturduğu güzel manzara dron ile görüntülendi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde etkili olan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Bölgede etkili olan yağışın ardından 1470 rakımlı Akçakertik ile Başalan ve Büyük Yayla mevkileri karla kaplandı.



Karla kaplanan çam ormanları ve kıvrılarak uzanan yolların oluşturduğu güzel manzara dron ile görüntülendi.



Yetkililer, Demirci-Simav kara yolunu kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.



