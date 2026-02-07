Yeni Şafak
Meriç Nehri taştı: Tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kaldı

Meriç Nehri taştı: Tarım arazileri ve yerleşim alanları sular altında kaldı

15:197/02/2026, Cumartesi
IHA
DHA
Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1213 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri, NATO Köprüsü mevkisi olarak adlandırılan bölgede yatağından taştı.

Bulgaristan’daki yağışlar ve kar erimeleri sonrası debisi artan Meriç Nehri’nin taşmasıyla Edirne’de tarım arazileri, çiftlikler ve bağ evleri sular altında kalırken, vatandaşlar hayvanlarını ve eşyalarını kurtarmak için seferber oldu.


Bulgaristan’da etkili olan yoğun yağışlar ve kar erimelerinin ardından debisi yükselen Meriç Nehri, Edirne’de yatağından çıkarak tarım arazileri ile yerleşim alanlarını sular altında bıraktı.

 Meriç Nehri’nin taşması sonucu özellikle Bosnaköy mevkisinde bulunan çiftlikler, bağ evleri ve ekili tarım arazileri suyla kaplandı. Nehir çevresindeki su seviyesinin hızla yükselmesi bölgede yaşayan vatandaşları zor durumda bıraktı.


Büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar, mülklerini koruyabilmek için önlem almaya çalıştı. Bağ evlerinde bulunan eşyalar güvenli alanlara taşınırken, çiftlik sahipleri de mahsur kalan hayvanlarını tahliye edebilmek için yoğun çaba harcadı.


Su seviyesinin yer yer binaların giriş katlarına kadar ulaştığı bölgede ulaşımın traktörler yardımıyla sağlandığı öğrenildi. Bölgedeki taşkın ve su seviyeleri yetkililer tarafından yakından takip ediliyor.

Arazi, çiftlikleri ve hayvanları sular altında kalan vatandaşlar zor durumda olduklarını belirtti.

