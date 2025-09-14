Meriç Nehri’nde zodyak botlarla devriye başlıyor

Biliyorsunuz Meriç Nehri’nde gerek Su Ürünleri Kanunu’na muhalefet, gerekse diğer kolluk faaliyetleriyle ilgili yürütülmesi gereken bazı faaliyetler var. Meriç Nehri’nin bir bölümü emniyet bölgesinde, bir bölümü jandarma bölgesinde. Valimizin talimatlarıyla hem jandarma, hem emniyet personeli birlikte hareket ediyoruz...