Milyonları ilgilendiriyor: Bu telefonlar 2026 yılında kapanacak

Cihazın sadece açılması yeterli değil; bir operatörden sinyal alması, yani baz istasyonuyla iletişim kurması şart. Bu basit işlem, telefonun "aktif" olarak işaretlenmesini ve IMEI kaydının silinmemesini sağlıyor.





KAPANAN TELEFONLAR NE OLACAK?





Eğer 31 Aralık tarihine kadar gerekli işlem yapılmazsa, telefonlar 2026 yılı itibarıyla "kayıtsız" duruma düşecek. Bu aşamadan sonra cihaza SIM kart takılsa bile şebeke erişimi sağlanamayacak.