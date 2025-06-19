Miras paylaşımında yeni dönem: Noter onayı kaldırıldı, eşit paylaşım şartı sona erdi

Hisseli tapularda yeni güvence sistemi





Hisseli taşınmazlarla ilgili de dikkat çeken yenilikler getirildi. Bu kapsamda, satış işlemleri için artık tüm hissedarların onayı alınması gerekecek. Ayrıca tapudaki devir işlemlerine ya hissedarların kendilerinin ya da avukatlarının fiziksel olarak katılımı zorunlu hale getirildi. Bu değişiklik, işlemlerde şeffaflığı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.