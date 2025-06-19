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Miras paylaşımında yeni dönem: Noter onayı kaldırıldı, eşit paylaşım şartı sona erdi

Miras paylaşımında yeni dönem: Noter onayı kaldırıldı, eşit paylaşım şartı sona erdi

15:2419/06/2025, Perşembe
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Miras paylaşımında yeni dönem başlıyor. Miras hukukunda yapılan köklü değişikliklerle birlikte, noter onayı olmadan taşınmaz paylaşımı mümkün hale gelirken, mirasın eşit bölüştürülmesi zorunluluğu da sona erdi. Yeni uygulamayla birlikte, mirasçılar sadece karşılıklı uzlaşmayla taşınmazları devredebilecek.

Miras işlemlerinde yıllardır süregelen uygulamalar artık değişti. Noter şartının kaldırılması ve eşit paylaşım zorunluluğunun sona ermesiyle birlikte, taşınmaz miraslarında esnek ve pratik bir dönem başladı. Hisseli tapularda ise güvenliği artıran yeni düzenlemelerle, tüm hissedarların onayı ve fiziki katılımı zorunlu hale geldi. Bu değişikliklerin aile içi anlaşmazlıkları azaltması bekleniyor.

Miras hukukunda önemli değişiklikleri beraberinde getiren yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Bundan böyle, taşınmaz malların paylaşımı sırasında noter onayı gerekmeyecek. Ayrıca, mirasın eşit şekilde dağıtılması zorunluluğu da kaldırıldı. Bu adımın amacı; işlemleri hızlandırmak ve aile bireyleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların önüne geçmek.

Artık notere gitmeye gerek yok


GZT'de yer alan habere göre; yeni sistemle birlikte mirasçılar arasında varılan anlaşmalar, taşınmaz devri için yeterli kabul edilecek. Noter onayı aranmaması, hem bürokratik süreci kısaltacak hem de işlem maliyetlerini azaltacak. Böylece miras paylaşımı, daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilecek.


Eşit paylaşım şartı yerine uzlaşı ön planda


Daha önce yürürlükte olan sistemde, miras yasal pay sahipleri arasında eşit olarak bölünmek zorundaydı. Ancak bu durum, zaman zaman aile içinde ciddi sorunlara yol açıyordu. Yeni uygulamayla birlikte, mirasçılar kendi aralarında uzlaşarak paylaşım yapabilecek. Bu da hem ilişkilerin zarar görmesini engelleyecek hem de dava süreçlerini azaltacak.

Hisseli tapularda yeni güvence sistemi


Hisseli taşınmazlarla ilgili de dikkat çeken yenilikler getirildi. Bu kapsamda, satış işlemleri için artık tüm hissedarların onayı alınması gerekecek. Ayrıca tapudaki devir işlemlerine ya hissedarların kendilerinin ya da avukatlarının fiziksel olarak katılımı zorunlu hale getirildi. Bu değişiklik, işlemlerde şeffaflığı ve güvenliği artırmayı amaçlıyor.

Yeni düzenlemenin öne çıkan yönleri


Noter masrafları ortadan kalkıyor, bürokrasi azalıyor

Mirasçılar arasındaki çekişmelerin önüne geçiliyor

Paylaşımda tarafların uzlaşısı esas alınıyor

Tapu işlemlerinde daha açık ve güvenli bir sistem kuruluyor


Uzmanlar, bu yeni düzenlemelerin miras işlemlerini daha sağlıklı hale getireceğini ve özellikle taşınmaz paylaşımı sürecinde vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacağını belirtiyor. Ancak henüz birçok kişinin bu değişikliklerden haberdar olmadığı ifade ediliyor.

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